В Житомирской области контрразведчики Службы безопасности Украины обнаружили в одном из производственных помещений неработающего предприятия источник радиоактивного излучения «Криптон-85».
Об этом сообщает пресс-центр СБУ.
«Криптон-85» - это радиоизотопы криптона, радиоактивный инертный газ. Отмечается, что соответствующая лицензия предприятия на работу с таким материалом закончилась, а радиоактивные элементы хранились незаконно.
Читайте такжеСМИ назвали источник радиационного загрязнения продуктов в Украине«По результатам следственных действий, оборудование изъято и передано экспертам специализированного государственного предприятия "Радон" для проведения исследования и утилизации в установленном порядке», - говорится в сообщении.
Продолжаются следственные действия в рамках досудебного расследования по ст. 265 (незаконное обращение с радиоактивными материалами) Уголовного кодекса Украины.
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