Пострадали двое маленьких детей.

В воскресенье, 23 апреля, в Винницкой области произошло дорожно-транспортное происшествие с погибшей и пострадавшими.

Как сообщают в Госслужбе по чрезвычайным ситуациям Украины, об аварии за пределами села Вапнярка Томашпольской территориальной общины Тульчинского района им сообщили в 12:14. Прибывшие спасатели обнаружили, что водитель заблокирован в салоне автомобиля, она не подавала признаков жизни.

Пятеро пассажиров пострадали, в том числе двое детей в возрасте 10-ти и 3-х лет. Спасатели деблокировали тело 52-летней женщины из салона. Двух взрослых и одного ребенка доставили в больницу, еще двое не нуждались в госпитализации.

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ДТП в Украине: последние новости

Как сообщал УНИАН, 15 апреля на трассе Житомир-Черновцы произошла ужасная авария, из-за нее полиции пришлось перекрыть движение.

Другое дорожно-транспортное происшествие произошло в Святошинском районе Киева. Там спасателям пришлось деблокировать водителя, которого зажало между сиденьем и приборной панелью.

На днях в Фастовском районе Киевской области столкнулись легковушка и трактор. А во Львовской области женщина попала в аварию, сбежала с места ДТП, а затем натравила на полицейских пса и ударила патрульную машину мачете.

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