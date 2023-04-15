Через город Хотин организован объезд в связи с перекрытием трассы.

В Черновицкой области на трассе Житомир-Черновцы перекрыли движение из-за дорожно-транспортного происшествия.

Об этом сообщает Патрульная полиция Украины в Telegram. В частности, на автодороге Н-03 Житомир-Черновцы (вблизи гостинично-ресторанного комплекса "Четыре корчмы") в Черновицкой области произошло ДТП.

"В связи с этим движение транспорта на определенном участке дороги перекрыто", - говорится в сообщении.

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В полиции отметили, что организован объезд через автодорогу Т 2610 (через город Хотин).

Другие ДТП в Украине

В Украине часто происходят ДТП. Так, одна из масштабнх аварий произошла 7 апреля на трассе Киев-Чоп. В результате чего было перекрыто движене.

А недавно в аварии погиб бывший нардеп Владимир Стретович. О гибели экс-нардепа сообщил общественный деятель, депутат Рады двух созывов Александр Доний.

А в Молдове в результате аварии, в которую попал автобус, пострадали пятеро граждан Украины.

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