Транспортные средства получили механические повреждения.

Вечером в субботу, 22 апреля 2023 года, в селе Юровка Фастовского района Киевской области произошло ДТП. На дороге столкнулись легковушка и трактор.

"Водитель автомобиля "Mazda" не соблюдал безопасную дистанцию и допустил столкновение с трактором", – сообщает пресс-служба полиции Киевщины.

Отмечается, что транспортные средства получили механические повреждения. К счастью, пострадавших и погибших в результате аварии нет.

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ДТП в Украине: последние новости

В Одесской области пьяный подросток решил покататься на машине родителей и устроил ДТП. В результате аварии погиб один из пассажиров машины, которой управлял 16-летний парень.

Ранее в Одесской области водитель иномарки убегал от полиции и протаранил три автомобиля. В салоне нарушителя патрульные обнаружили партию контрафактных сигарет.

Кроме того, в начале апреля масштабное ДТП произошло на Житомирской трассе. Там столкнулись автобус и несколько автомобилей. Различные повреждения получили девять машин.

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