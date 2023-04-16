Медицинское освидетельствование подтвердило, что женщина находится в состоянии алкогольного опьянения.

На Львовщине полицейские задержали нетрезвую гражданку, которая устроила ДТП, сбежала с места аварии и нападала правоохранителей с мачете. 46-летняя женщина повредила служебный автомобиль полиции.

Как сообщает пресс-служба полиции Львовской области, жительница одного из сел Стрыйского района нанесла по служебному авто полицейских несколько ударов мачете.

"Сегодня, 15 апреля, около 12.30 на оперативную линию 102 за помощью обратился житель одного из сел Стрыйского района. По словам заявителя, его соседка, выезжая со своего двора на автомобиле "Пежо", совершила ДТП (столкнулась с соседской оградой), после чего уехала в неизвестном направлении. К счастью, пострадавших в результате аварии не было", – говорится в сообщении.

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К розыску машины приобщили сотрудников Стрыйского районного управления полиции. Вскоре автомобиль обнаружил экипаж отдела реагирования патрульной полиции. Его заметили на одной из улиц села.

"Увидев правоохранителей, злоумышленница начала убегать в свой дом. На законные требования полицейских она не реагировала, вместо этого натравила на правоохранителей своего пса бойцовской породы, угрожала физической расправой и несколько раз ударила мачете по служебному автомобилю. Применив спецсредства, полицейские задержали злоумышленницу в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины", – отметили в полиции.

Медицинское освидетельствование подтвердило, что женщина находится в состоянии алкогольного опьянения. Следователи территориального подразделения полиции при процессуальном руководстве Стрыйской окружной прокуратуры открыли уголовное производство по ч. 1 ст. 345 (Угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа) Уголовного кодекса Украины.

Сейчас продолжается досудебное расследование. Вскоре суд изберет задержанной меру пресечения.

Отмечается, что злоумышленница также будет привлечена к административной ответственности за управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения, совершение ДТП, оставление места ДТП, управление транспортным средством без соответствующих документов и мелкое хулиганство.

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