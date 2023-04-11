Люди погибли во сне, поделились спасатели.

В Винницкой области в результате пожара погибли женщина, ее дочь и внук.

Как сообщает Госслужба по чрезвычайным ситуациям, 63-летняя женщина, ее 38-летняя дочь и 4-летний внук погибли во сне. "Сообщение о том, что в селе Писаревка Могилев-Подольского района возник пожар на линию 101 поступило ночью 11 апреля в 02:49... По прибытии на место спасатели установили, что горит летняя кухня, внутри которой находятся люди", - заявили в ведомстве.

Отмечается, что во время ликвидации пожара в комнате работники ГСЧС обнаружили двух женщин и ребенка без признаков жизни, спасти их не удалось.

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"Пожар локализован в 03:24, ликвидирован в 04:17. Причину возникновения возгорания устанавливают правоохранительные органы", - добавили в ГСЧС.

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Утром 11 апреля мэр Киеве Виталий Кличко сообщил, что в центре столицы случился пожар - на Крещатике загорелся корпус Киевского национального университета им. Карпенко-Карого.

На место возгорания прибыли спасатели. Шла локализация пожара на площади 10 квадратных метров. Сведений о пострадавших нет.

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