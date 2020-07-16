В парке Тернополя задержали извращенца, снимавшего перед девушками нижнее белье (фото)

Мужчина агрессивно отреагировал на появление полиции, утверждая, что имеет право развлекаться так, как ему хочется.

В Тернополе правоохранители задержали извращенца, который регулярно в парке приближался к малолетним девочкам и снимал перед ними нижнее белье.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе патрульной полиции Тернопольской области, сегодня, 16 июля, около 15 часов на линию «102» обратилась женщина и сообщила о гражданине, который в парке Национального возрождения задевает молодых девушек и обнажает перед ними свой половой орган.

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Инспекторы немедленно прибыли по указанному адресу, где их ждала заявительница. Женщина описала внешность мужчины и добавила, что видит его в парке уже не впервые. По ее словам, человек обнажается и предлагает девушкам непристойные вещи.

Через несколько минут патрульные увидели вероятного правонарушителя, похожего по описанию. Мужчина при появлении стражей порядка попытался убежать, и инспекторы его догнали. Мужчина находился в состоянии опьянения и в агрессивной форме начал убеждать патрульных, что имеет право выбирать, как ему развлекаться и проводить свободное время.

Инспекторы взяли объяснения и вызвали на место происшествия следственно-оперативную группу, которая уже будет выяснять все обстоятельства происшествия.

Как сообщал УНИАН, в международном аэропорту «Одесса» задержали совладельца гостиницы «Токио Стар», скрывавшегося от следствия, в котором в августе прошлого года в результате пожара погибли 9 человек.

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