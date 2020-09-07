Женщине грозит лишение свободы на срок до 15 лет или пожизненное заключение.

В Ривненской области сообщено о подозрении женщине по факту убийства мужа и покушения на жизнь малолетней дочери.

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Ривненской области.

В ходе досудебного расследования установлено, что 5 сентября, примерно в 04:15, женщина, находясь по месту своего жительства, осуществила выстрел в височную область головы своего мужа, применив травматическое оружие - пистолет марки «ПМР» калибра 9 мм. Пострадавший скончался на месте происшествия.

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В ходе досудебного расследования установлено, что 5 сентября, примерно в 04:15, женщина, находясь по месту своего жительства, осуществила выстрел в височную область головы своего мужа, применив травматическое оружие - пистолет марки «ПМР» калибра 9 мм. Пострадавший скончался на месте происшествия.

Отмечается, что после убийства мужа женщина совершила не менее трех выстрелов с помощью пистолета под патрон Флобера «ПМФ-1» в сторону ребенка, чем причинила телесные повреждения в виде огнестрельного непроникающего ранения грудной клетки и левой молочной железы.

44-летней жительнице Ривного сообщено о подозрении по признакам уголовного преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 115, ч. 2 ст. 15, п. п. 1, 2, 13 ч. 2 ст. 115 УК Украины (умышленное противоправное причинение смерти другому лицу и законченное покушение на умышленное противоправное причинении смерти двух лиц, малолетнего ребенка, лицом, ранее совершившим убийство). Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок до 15 лет или пожизненное заключение.

Сейчас решается вопрос об избрании меры пресечения подозреваемой в виде содержания под стражей.

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Резонансное убийство в Ривненской области

5 сентября в Ривненской области женщина, пытаясь совершить самоубийство, убила собственного мужа и тяжело ранила дочь.

13-летняя девочка с множественными ранениями грудной клетки госпитализирована.

Также в медучреждение с резаными ранами рук и пулевым ранением в висок доставили и саму женщину.

По данным полиции, семья характеризовалась положительно. Погибший работал в строительной фирме, а подозреваемая занималась преподавательской деятельностью.

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Автор: Светлана Макринская