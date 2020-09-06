Подозреваемая - преподаватель Национального университета в Ривне, кандидат экономических наук, доцент, автор почти полсотни научных трудов.

В Ривненской области женщина, пытаясь покончить с собой, убила собственного мужа и тяжело ранила дочь.

Как сообщает Отдел коммуникации полиции Ривненской области, выстрелы в доме семьи жителей Ривненского района прозвучали 5 сентября ориентировочно в 4:00.

Полицейские предварительно установили, что 44-летняя женщина пыталась совершить самоубийство, но попала в собственного мужа и в дочь. Пострадавший еще смог позвонить отцу, который вызвал полицию. Однако от вызванных ранений мужчина скончался. Его тело отправлено в морг для проведения судебно-медицинской экспертизы.

13-летняя девочка с множественными ранениями грудной клетки госпитализирована.

В медучреждение без сознания с резаными ранами рук и пулевым ранением в висок доставили и женщину. Она задержана в порядке статьи 208 Уголовного процессуального кодекса Украины и находится в спецпалате под охраной. Ее состояние врачи оценивают как стабильное.

По результатам осмотра места происшествия следователи изъяли травматическое оружие и револьвер под патрон Флобера.

Читайте такжеВ Одессе умерла мать мальчика-инвалида, жившего с родителями в парке

Что известно о семье

Как сообщается в сюжете ТСН, вероятная подозреваемая - преподаватель Национального университета в Ривне, кандидат экономических наук, доцент, автор почти полсотни научных трудов.

А ее погибший муж коммерческий директор в строительной сфере.

Что могло женщину подтолкнуть к ужасному преступлению - выясняет полиция. Детали обещают с понедельника, 7 сентября.

Семью соседи характеризуют положительно.

"Они не конфликтные, ничего, спокойные. По коже, как один говорил, мороз. Самое страшное, что в дочь во сне стреляла", - говорит мужчина.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Авторы: Олег Давыгора, Виктория Токарева