Очевидцы утверждает, что у несовершеннолетней была депрессия, она состояла на учете у невропатолога.

В Одессе 15-летняя девочка совершила самоубийство, прыгнув с 7-го этажа жилого дома.

Читайте такжеВ Киеве девушка упала с крыши 35 этажа, ее тело застряло в пристройке дома (фото, 18+)

Как подтвердили УНИАН в Главном управлении Национальной полиции в Одесской области, ЧП случилось вчера в Приморском районе.

По факту открыто уголовное производство по ст. 115 Уголовного кодекса ("умышленное убийство с пометкой «самоубийство»").

Как сообщают в социальных сетях очевидцы, самоубийство совершено по адресу ул. Говорова 11/1. Отмечается, что 15-летняя девочка выпрыгнула из окна 7-го этажа 14-этажного дома. Люди называют имя и фамилию погибшей. Также утверждается, что она страдала депрессией, состояла на учете у невропатолога.

Вас также могут заинтересовать новости

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Лариса Козовая