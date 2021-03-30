В Одессе 15-летняя девочка совершила самоубийство, прыгнув с 7-го этажа жилого дома.
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Как подтвердили УНИАН в Главном управлении Национальной полиции в Одесской области, ЧП случилось вчера в Приморском районе.
По факту открыто уголовное производство по ст. 115 Уголовного кодекса ("умышленное убийство с пометкой «самоубийство»").
Как сообщают в социальных сетях очевидцы, самоубийство совершено по адресу ул. Говорова 11/1. Отмечается, что 15-летняя девочка выпрыгнула из окна 7-го этажа 14-этажного дома. Люди называют имя и фамилию погибшей. Также утверждается, что она страдала депрессией, состояла на учете у невропатолога.
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