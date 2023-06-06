Подозреваемый находится под стражей и не сможет выйти на свободу под залог, отметили в СБУ.

В Одессе провокатор продавал фейковые "удостоверения" журналистов и призывал к срыву мобилизации. Местный житель распространял кремлевские нарративы от имени "редколлегии журнала", который якобы выражает мнение населения Одессы.

Как сообщила пресс-служба областного управления СБУ, выявлены новые попытки дестабилизации ситуации в Одесской области. "В областном центре задержан провокатор, который призывал к срыву мобилизации и дискредитировал высшее военно-политическое руководство Украины", - рассказали в пресс-службе.

Кроме того, злоумышленник публично отрицал российскую вооруженную агрессию и военные преступления врага.

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Фигурант - местный житель, который еще до начала полномасштабного вторжения зарегистрировал общественную организацию, которая существовала только "на бумаге", и одноименный журнал.

Впрочем, печатное издание не имело собственной редакции и тиража, а использовалось исключительно для "прикрытия" подрывной деятельности.

По данным следствия, после 24 февраля 2022 года мужчина распространял в популярных соцсетях кремлевские нарративы от имени "редколлегии журнала", который якобы высказывает мнение одесситов. Так, в своих публикациях он продвигал вражеские тезисы "о гражданской войне в Украине, спровоцированной третьими силами".

Кроме того, предатель разместил в своем "Телеграм"-канале объявление о продаже "за недорого" удостоверения журналистов его "издания".

Во время обыска по адресу проживания злоумышленника изъяты компьютеры и мобильный телефон с определенными доказательствами противоправной деятельности. Сейчас судебно-лингвистическая экспертиза подтвердила соответствующие факты действий фигуранта.

Задержанному сообщили о подозрении по трем статьям УК: ч. 1 ст. 109 (действия, направленные на насильственное изменение конституционного строя или на захват государственной власти), ч. 1 ст. 161 (нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной, региональной принадлежности, религиозных убеждений и т.п.), ч. 3 ст. 436-2 (отрицание вооруженной агрессии РФ).

Сейчас фигурант находится под стражей без права внесения залога. Также Одесский окружной административный суд запретил созданную им "общественную организацию" и прекратил деятельность его "издания".

Продолжаются следственные действия для установления всех обстоятельств преступления. Злоумышленнику грозит до 10 лет тюрьмы.

Интересные новости Украины - сегодня это стоит знать

Вчера, 5 июня, стало известно, что СБУ разоблачила группу агентов ФСБ, которые шпионили за "центрами принятия решений". В частности, шпионы собирали разведывательные данные о локациях, вооружении и личном составе ВСУ.

Так, в Винницкой области мужчина пытался определить координаты штаба Командования Воздушных сил ВСУ и подразделений Нацгвардии, в Винницкой другой агент делал для захватчиков схемы оборонительных рубежей в Кривом Роге, а в Одессе - выведывал пароли для передвижения в комендантский час и для проезда через блокпосты.

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