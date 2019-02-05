"Постапокалипсис": в сети показали, во что оккупанты превратили "ворота Крыма" (фото)

Блогеры поделились снимками вокзала в оккупированном Симферополе.

В оккупированном Симферополе пустует железнодорожный вокзал. Соответствующие фото появились в сети.

В свое время данный объект был самым посещаемым и справедливо назывался воротами в Крым. Фото вокзала опубликовал блогер RoksolanaToday&Крым в Twitter.

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"Сотни поездов, тысячи вагонов везли нам со всех краев наше все. Тут была концентрирована жизнь, теперь тут концентрирована смерть", - отмечает блогер.

Также снимками пустующего ж/д вокзала в своем Twitter поделился блогер Даниил Клисовский.

"Вот как сейчас выглядят "ворота Крыма". Будто это даже не оккупация, а постапокалипсис, одновременно исчезновения всех людей. Могу уверенно заявить, что все люди туристического бизнеса в Крыму тихо ненавидят "крымскую весну", - написал он.

Справка УНИАН. Россия в марте 2014 года после ввода войск аннексировала украинский Крым, организовав "референдум" по его самоопределению. Самопровозглашенная крымская "власть" заявила, что 96,77% высказались за присоединение Крыма к России.

18 марта в Кремле был подписан так называемый "договор" о принятии в состав РФ Крыма и Севастополя. Страны Запада не признают аннексию Крыма и ввели ряд экономических санкций против РФ.