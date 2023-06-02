Выяснилось, что киевлянка не впервые распространяет нарративы российской пропаганды.

Киевлянка потребовала "убрать Patriot куда-то на Западную Украину", чтобы российские ракеты не мешали ей спать, намекая, что РФ атакует Киев ради уничтожения этих ЗРК. Скандал получил неожиданное продолжение.

Телеграм-канал "Киев Оперативный" идентифицировал скандальную авторку этой "идеи". Девушка на видео - Екатерина Тимофеева с никнеймом moon__girl888. Ранее она распространяла нарративы кремлевской пропаганды, добавляя от себя человеконенавистнические высказывания относительно убийства детей.

"Наша страна - мыло. Отмывает бабки себе в кармашек нашей кровью и кричит, что мы белые и пушистые. Надеюсь, "пушистики" подавятся кровью собственных детей... в любой ссоре всегда виноваты оба, всегда есть выгода обоих", - писала Екатерина в соцсетях.

Видео дня

Украинцы возмущены тем, что антиукраинская деятельность этого лица до сих пор не заинтересовала СБУ. В комментариях пользователи требуют от СБУ заняться этим.

Скандал с Тимофеевой

Вчера в сети появилось видео, на котором киевлянка "отметилась" идеей, как уберечь Киев от ракетных ударов России. По ее убеждению, путинская армия не будет запускать ракеты, если ЗРК Patriot "куда-то на неделю забрать, например, на Западную Украину".

"Ничего личного. Просто выспаться. Пусть не поспят немножко они (жители западных областей Украины - УНИАН), а то они как - то спокойно чувствуют себя", - заявила киевлянка с "любовью" к соотечественникам.

При этом она надеется, что за эту "идею" к ней не наведается Служба безопасности Украины.

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