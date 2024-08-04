Предварительно, смерть ребенка наступила в результате утопления.

3 августа 2024 года в Одесской области в реке Дунай обнаружили тело 13-летней девочки из Измаила. Она пошла купаться и исчезла накануне вечером.

"Вчера (2 августа, – ред.) вечером неравнодушные горожане сообщили на спецлинию "102", что на центральном пляже двое подростков разыскивают подругу, которая пошла купаться и исчезла. По факту исчезновения малолетнего ребенка полицейские начали уголовное производство и поиски, к которым были привлечены спасатели и пограничники. Сегодня около 15 часов водолазы достали девочку из реки. При осмотре судебно-медицинским экспертом телесных повреждений на теле обнаружено не было", – сообщает пресс-служба полиции.

По предварительным данным, смерть ребенка наступила в результате утопления. В рамках производства, начатого по признакам ч. 2 ст. 115 Уголовного кодекса Украины, тело направлено на судебно-медицинскую экспертизу для установления точной причины смерти.

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В полиции отметили, что семья, в которой воспитывалась погибшая девочка, находится на учете в службе по делам детей как оказавшаяся в сложных жизненных обстоятельствах. Родители в поле зрения полиции ранее не попадали. В семье осталось шестеро детей.

"Стоит заметить, что на реке Дунай из-за сильного течения купаться запрещено. Призываем взрослых объяснять это детям и контролировать их досуг", – отметил заместитель начальника Измаильского районного отдела полиции, начальник отдела превенции Дмитрий Ломов.

Инциденты на воде

В середине июля спасатели ГСЧС сообщили, что в Украине только за два дня на водоемах погибло более 60 человек, среди них – 10 несовершеннолетних. Отмечалось, что больше всего жертв в Киевской, Черкасской и Днепропетровской областях. Еще 11 человек, в том числе 4 детей, удалось спасти.

Ранее сообщалось, что на Черниговщине во время отдыха с родителями на берегу реки исчез двухлетний ребенок. Впоследствии тело мальчика было обнаружено водолазами и поднято на поверхность.

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