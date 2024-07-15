По сравнению с прошлым годом количество погибших детей увеличились.

Спасатели обнародовали шокирующие данные - в Украине только за два дня на водоемах погибли более 60 человек, среди них - дети. Как сообщили в ГСЧС, в минувшие выходные на водоемах Украины погибли 66 человек, среди них 10 несовершеннолетних.

"Больше всего жертв в Киевской, Черкасской и Днепропетровской областях!", - отмечают в ведомстве.

Говорится, что 11 человек, в том числе 4 детей, удалось спасти.

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Например, вчера утром спасатели привлекались к поисковым работам в селе Галициново Николаевской области, где по информации от местных жителей исчез в акватории Бугского лимана мужчина, 1963 г.р. После осмотра водоема на расстоянии примерно 150 м от берега обнаружено его тело.

К вечеру трагедия произошла уже в селе Сливино, где мужчина 1937 г. р. утонул во время купания в реке Южный Буг. Его тело изъяли из водоема местные жители.

Чрезвычайная ситуация произошла также в селе Старый Мартынов Ивано-Франковского района.

"Сообщение к спасателям поступило от сотрудников полиции 14 июля вечером о том, что во время отдыха на реке Днестр утонуло трое мужчин: 1994, 2003 и 2004 г. р.", - рассказали в ГСЧС.

Водолазы обследовали 5600 кв. метров дна реки, в 20:40 на расстоянии 10 метров от берега найдено тело одного погибшего, а в 22:00 на расстоянии около 50 метров от берега - тела еще двух мужчин.

Кроме того, в Одесской области, в селе Сухой Лиман, во время купания нырнул в воду и исчез мужчина, 1998 года рождения. Вчера утром водолазы нашли утопленника.

По данным ГСЧС, всего с начала 2024 года на водных объектах Украины погибли 672 человека, из них - 76 дети.

"Призываем быть осторожными во время отдыха у воды: оценивайте свои физические возможности, выбирайте только приспособленные для купания места, не заплывайте слишком далеко, особенно в незнакомых водоемах, следите за детьми! И не забывайте - вода не только освежает в жару, но и забирает жизнь", - подчеркивают спасатели.

Исходя из статистики, в этом году количество погибших на воде, в частности детей, увеличилось.

По данным ГСЧС, по состоянию на начало августа 2023 года, в Украине было зафиксировано 675 погибших в водоемах, в том числе - 67 детей. Говорилось, что для купания люди часто выбирают совсем неприспособленные и незнакомые водоемы, озера, искусственные пруды. А еще - купание в состоянии алкогольного опьянения, вера в свои силы, самовольное пребывание детей на воде. Это - самые частые причины трагедий.

Случаи с гибелью детей в воде

На Черниговщине исчез 2-летний мальчик во время отдыха с родителями на берегу реки. По данным спасателей, в реке Рать, которая протекает около села Крехаев Остерского территориального общества, мальчик утонул вечером - его смыло течением. Для проведения поисковых работ привлечено 15 людей, 3 единицы техники и 2 лодки. Впоследствии тело мальчика нашли водолазы.

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