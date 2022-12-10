Российские дроны-камикадзе атаковали энергообъекты в Одесской области.
Об этом сообщили в оперативном командовании "Юг".
"Ночью враг атаковал юг страны дронами-камикадзе. Продолжая техногенный террор, попал по объектам энергетической инфраструктуры в Одесской области, нанеся существенные разрушения и оставив без электричества тысячи потребителей", - говорится в сообщении.
Информации о пострадавших нет.
Как сообщил спикер Одесской ОВА Сергей Братчук, 2 дрона удалось сбить в небе над регионом, однако попадания по объекту и повреждения есть.
В настоящее время продолжается работа спасательных и восстановительных служб.
Силы противовоздушной обороны сбили два Shahed-136 над Одесской областью, четыре - над Херсонской областью и четыре - над Николаевским.
Российские удары по Одесской области: что известно
Как сообщал УНИАН, 5 декабря российские оккупанты осуществили массированную ракетную атаку на объекты критической инфраструктуры Украины. Силы противовоздушной обороны сбили 61 из более 70 вражеских ракет.
Ракеты попали в энергообъекты в Киевской, Винницкой и Одесской областях.
В Одессе и большинстве громад Одесского района после ракетных ударов исчезли электро-и водоснабжение, была остановлена работа всех котельных.
6 декабря в Одессе восстановили водоснабжение.
8 декабря ситуацию с электроснабжением в городе удалось стабилизировать.