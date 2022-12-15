Городской электротранспорт в Одессе в пятницу по графику выйдет на маршруты, отметили в мэрии.

В Одессе в пятницу, 16 декабря, планируют возобновить работу городского электротранспорта, который из-за вражеских обстрелов не курсировал более недели.

Трамваи и троллейбусы выйдут на маршруты согласно графику, об этом сообщила пресс-служба мэрии города.

"Завтра городской электротранспорт будет работать", - говорится в сообщении.

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Какая ситуация в Одессе - что надо знать

Как сообщал УНИАН, 5 декабря российские оккупанты совершили массированную ракетную атаку на объекты критической инфраструктуры Украины. Было зафиксировано попадание ракет в энергообъекты Киевской, Винницкой, Одесской областей.

В Одессе после ракетных ударов исчезли электро- и водоснабжение, была остановлена работа всех котельных.

Вечером 6 декабря в городе восстановили водоснабжение, общественный электротранспорт не работал. В мэрии сообщали, что причина этого - отсутствие электроэнергии, а потом - ее лимиты.

Ночью 10 декабря в результате вражеских атак иранскими дронами-камикадзе Shahed в Одесской области были повреждены объекты энергетической инфраструктуры. Без электроснабжения остались тысячи потребителей, электротранспорт не мог начать работу.

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