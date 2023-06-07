Решается вопрос об избрании подозреваемой меры пресечения.

В Черноморске Одесской области предприниматель продала городу почти 30 тысяч банок непригодных консервов.

Как сообщили в пресс-службе Одесской областной прокуратуры, 54-летняя женщина купила 28,8 тыс. банок консервов мяса свинины с горохом у пока еще неизвестного производителя еще в апреле 2022 года. Потом поставила их Черноморскому горсовету, который делал закупку в рамках программы "О создании материального резерва для предотвращения и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций".

По данным пресс-службы, стоимость этого товара длительного хранения - 1,3 млн грн. Предназначался он для раздачи населению во время чрезвычайных ситуаций в регионе.

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"Например, во время наводнения, переселенцам и т.д., Но экспертиза показала, что технические характеристики тушеной консервы не соответствовали ГОСТ и другим требованиям в сфере оборота пищевых продуктов. В частности, товар не имел соответствующей маркировки и информации о "дате производства", "дате годности" и "содержимом", - пояснили в прокуратуре.

Таким образом, продать консервы на внутреннем рынке Украины невозможно, и они подлежат утилизации. Как уточнили в прокуратуре, сомнительные консервы могут стать причиной тяжелого отравления.

Сейчас решается вопрос об избрании задержанной меры пресечения. Ей инкриминируют ч. 5 ст. 191 Уголовного кодекса Украины (завладение чужим имуществом путем злоупотребления служебным положением, в условиях военного положения, в особо крупных размерах).

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В апреле стало известно, что в Одессе был разоблачен мошенник, который продавал несуществующие бронежилеты для украинских военнослужащих.

По сведениям правоохранителей, злоумышленник придумал схему, по которой обманул волонтеров. Мошенническим способом злоумышленник получил от активистов за 15 воображаемых бронежилетов почти 300 тыс. грн.

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