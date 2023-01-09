Ребенку пытались помочь спасатели.

В Никополе в результате пожара в квартире один ребенок погиб, еще двое получили травмы.

Как сообщили в Главном управлении ГСЧС Украины в Днепропетровской области, пожар произошел 8 января около 18.00. Возгорание произошло в квартире на пятом этаже пятиэтажного жилого дома на улице Добролюбова.

Согласно сообщению, в квартире, где произошел пожар, жили двое родителей и трое детей, которые на момент прибытия пожарно-спасательных подразделений находились на улице. Девочка 2019 года рождения, находилась без сознания. Спасатели провели реанимационные мероприятия до прибытия экстренной медицинской помощи, но спасти ребенка не удалось.

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Также на пожаре получили травмы и были госпитализированы экстренной медицинской помощью в больницу девочка, 2018 года рождения и мальчик, 2021 года рождения, с предварительным диагнозом – отравление продуктами горения.

В 18:35 спасатели пламя локализовали, а в 18: 53 - ликвидировали.

Смертельные пожары в Украине

Как сообщал УНИАН, в ноябре в Одесской области во время пожара в доме погибли трое мужчин.

В декабре на Закарпатье горел частный жилой дом. Погибли четыре человека, в том числе две женщины и двое детей. Еще пять человек пострадали.

В начале года в Одесской области в пожаре погибли четыре человека, среди которых трое маленьких детей.

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