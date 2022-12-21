На момент прибытия пожарных жилой дом был полностью охвачен пламенем.

В результате пожара в частном жилом доме на Закарпатье четыре человека погибли, еще пятеро пострадали. Об этом сообщает Главное управление Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Закарпатской области.

Отмечается, что пожар произошел вчера вечером в селе Медяница в Береговском районе. На момент его возникновения в доме находились трое взрослых и семеро детей.

"Среди погибших – две женщины 50-ти и 26-ти лет, а также двое малолетних детей, 2020 и 2021 годов рождения. Еще пятеро детей в возрасте от 6 до 10 лет с различными ожоговыми травмами и отравлением продуктами горения госпитализированы в лечебное учреждение", - сказано в сообщении.

По данным ГСЧС, первым проснулся 22-летний сын владелицы жилища – к тому времени огонь уже распространялся по комнатам дома.

"Мужчина немедленно бросился искать детей и выносить их из горящего помещения. Ему удалось спасти свою младшую сестру и четырех племянников. Однако дети уже успели надышаться продуктами горения и получили различные ожоговые травмы", - сказано в сообщении.

К охваченному огнем дому прибежали соседи, которые вызвали медиков и спасателей. Дети каретами скорой медицинской помощи были госпитализированы в Иршавскую городскую больницу.

На момент прибытия пожарных жилой дом был полностью охвачен пламенем.

"Площадь пожара составляла 35 кв. м. В 22:08 возгорание удалось локализовать, ликвидация же продолжалась до 23:50. Во время тушения пожара спасатели обнаружили тела женщины и двух малолетних детей", - рассказали в ведомстве.

Причины возгорания устанавливаются, жилой дом уничтожен огнем. Ведется следствие.

Пожары в Украине

Как сообщал УНИАН, несколько дней назад в Одесской области во время пожара погибла мать с младенцем. Причиной пожара стало нарушение правил безопасности при использовании электрокамина.

В целом в Украине с наступлением хлодов началась волна пожаров из-за генераторов. В условиях войны люди используют их для обогрева помещения, но нередко нарушат правила эксплуатации.

Так, на Киевщине семья использовала генератор, который находился прямо в помещении. В результате этого мужчина погиб от отравления угарным газом.

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