По данным ОВА, кроме Никопольской враг также обстрелял Красногригоровскую громаду.

В Никополе Днепропетровской области в результате вечернего и ночного обстрелов оккупантов ранен один человек, повреждены 13 жилых домов, ряд объектов инфраструктуры, линии электропередач.

Об этом сообщил городской голова Никополя Александр Саюк.

"Тяжелый вечер и ночь с очередным коварным обстрелом. На сейчас известно об одной пострадавшей. Повреждены девять многоэтажных и четыре частных жилых домов, шесть хозяйственных сооружений, один автомобиль", - отметил он.

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Однако Саюк подчеркнул, что информация еще уточняется.

Кроме того, по его словам, повреждены ряд коммерческих объектов, медицинское учреждение, магазины, гостиница, аптеки.

"Произошел пожар, который спасатели уже укротили. В результате обстрела повреждены линии электропередач, специалисты работают над их восстановлением", - рассказал городской голова и добавил, что последствия обстрелов уже устраняют, инфраструктура в городе работает.

Председатель Днепропетровской областной военной администрации Валентин Резниченко сообщил, что кроме Никопольской враг также обстрелял Красногригоровскую общину - там обошлось без пострадавших.

Остальные районы, по его словам, встречали Новый год под звуки сирены и без чрезвычайных ситуаций.

"И есть новогодний подарок от воздушного командования "Схид". Наши защитники неба уничтожили один дрон-камикадзе, который летел на область. То был "Шахед", - добавил Резниченко.

Ситуация на Днепропетровщине

Оккупанты продолжают активно обстреливать Днепропетровщину. Больше всего от огня страдает Никополь и Никопольский район.

Так, в ночь на 7 декабря российские оккупанты атаковали Днепропетровскую область дронами-камикадзе, тяжелой артиллерией и "Ураганами".

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