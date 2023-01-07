Еще один человек в тяжелом состоянии госпитализирован.

В Одесской области, в селе Белино Подольского района в результате пожара погибли четыре человека, среди которых трое маленьких детей.

Как сообщает в Facebook Главное управление Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Одесской области, информацию о пожаре в жилом доме спасатели получили сегодня в 19:38.

Пожар был ликвидирован на общей площади около 80 кв. м.

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В результате пожара погибла мать 1991 года рождения, двое детей 2018 и 2019 годов рождения и племянник 2020 года.

Также пострадал мужчина 1991 года рождения (отец), который в тяжелом состоянии с отравлением продуктами горения госпитализирован.

Причина пожара и детали устанавливаются.

Как ранее сообщал УНИАН, пожары в Одессе в последнее время убийственны. 2 января в Одессе пожар в многоэтажном жилом доме на ул. Академика Филатова, в котором пострадали семь человек, произошло из-за курения в постели.

6 января в Одессе горел цех "Украинского общества слепых". В результате один человек пострадал. Как выяснилось, произошло возгорание в электрощитовой на первом этаже четырехэтажного здания.

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