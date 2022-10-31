Вертолет планируют передать ВСУ.

На территории Одесской таможни в грузовом контейнере обнаружили многоцелевой вертолет Ми-2.

Об этом сообщили в пресс-службе Одесской областной прокуратуры.

Отмечается, что вертолет Ми-2 обнаружен сегодня, 31 октября, во время проведения обыска.

"В грузовом контейнере обнаружен вертолет Ми-2, находившийся там с 2007 года", - сообщили в прокуратуре.

После проведения соответствующих следственных действий будет решен вопрос о передаче вертолета ВСУ.

В прокуратуре уточнили, что в настоящее время осуществляется расследование в уголовном производстве по факту возможного злоупотребления служебным положением должностными лицами Одесской таможни во время распоряжения лежалыми грузами (ч. 2 ст. 364 УК Украины).

По результатам проведенных следственных действий установлено, что в зоне деятельности Одесской таможни – 138 контейнеров с различной группой товаров, находящихся под таможенным контролем свыше 180 дней. Согласно действующему законодательству, они должны были взяты таможней на баланс для дальнейшей передачи этого имущества в доход государства. Однако никаких мер по этому вопросу таможней не предпринималось.

Во время обысков на территории контейнерных терминалов уже обнаружены консервированные продукты, алкоголь, швейные машины, автомобили, спортинвентарь, обувь и тому подобное. Указанное имущество будет передано в Агентство по розыску и менеджменту активов (АРМА).

Как уточнили в ГБР, сейчас устанавливаются владельцы техники и обстоятельства перемещения вертолета в Украину.

По информации ГБР, действиям должностных лиц таможни, которые в условиях полномасштабной агрессии РФ против Украины не предприняли никаких шагов для своевременной растаможки вертолета, будет дана правовая оценка.

Уничтоженны евертолеты РФ

31 октября в Псковской области РФ взорвалось два вертолета Ка-52 "Аллигатор" и еще два существенно повреждены.

Утром 31 октября на Херсонщине украинские зенитчики сбили российский вертолет Ка-52.

Всего с 24 февраля украинскими защитниками было уничтожено 253 российских вертолета.