Личность одного из них еще устанавливается.

В Одесской области при пожаре в доме погибли трое мужчин. Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления ГСЧС Украины в Одесской области.

Отмечается, что ЧП произошло вчера вечером в городе Раздельная, на ул. Пивденная. Сообщение о возгорании в одноэтажном частном жилом доме поступило в службу спасения в 20:30. Как оказалось, произошло возгорание крыши.

Во время проведения разведки в доме обнаружены тела трех мужчин, 1969 и 1967 годов рождения, личность третьего погибшего устанавливается.

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В 21:25 пожар был локализован, а в 22:10 ликвидирован на площади 50 кв. м. В результате пожара уничтожены покрытие и перекрытие дома.

Причина возгорания и ущерб устанавливаются. На месте происшествия психологи ГСЧС оказывали помощь родным погибших.

Напомним, в Одесской области маленький мальчик получил 90% ожогов тела, играя с зажигалкой.

Ранее УНИАН уже сообщал, что в Одессе четырехлетний мальчик выпал из окна пятого этажа и выжил. Ребенок упал на парапет.

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