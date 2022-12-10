Во временно оккупированном Мариуполе несовершеннолетние едва не погибли из-за TikTok, поделился советник главы города.

Во временно захваченном оккупантами Мариуполе утром прогремели мощные взрывы, причина печальная - подростки полезли на руины снимать видео для TikTok, и разорвался снаряд.

Взрывы в Мариуполе были в районе ул. Курчатова в 9:00 и в 9:40, написал советник мэра Петр Андрющенко в Telegram.

"К сожалению, печальная причина. Первый взрыв - подростки полезли снимать TikTok на руинах, и сдетонировал снаряд. К счастью - живые, угрозы жизни нет, однако оба в больнице с травмами... Второй взрыв - цепная реакция первого...", - отметил он.

Видео дня

Советник главы города добавил, что несовершеннолетние чудом остались живы.

"Мариуполь остается сверхопасным городом, учитывая безопасность. Разминирование де-факто остановлено. В лучшем случае, бомбы, снаряды и мины просто помечены лентами...", - поделился Андрющенко.

Ситуация в Мариуполе - что стоит знать

Мариуполь был заблокирован российскими захватчиками с начала марта. Противник активно бомбил инфраструктуру города, в частности, атакованы драматический театр и роддом, в которых находились гражданские.

Враг почти полностью уничтожил Мариуполь, погибли десятки тысяч человек.

Город полностью оккупирован противником после того, как защитники Украины вышли с территории завода "Азовсталь".

8 декабря Петр Андрющенко сообщил о естественной "диверсии" против захватчиков - из-за гололеда в Мариуполе почти полностью остановилось движение вражеской военной техники.

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