Он отмечает, что россияне хотят сделать Мариуполь "показательно уничтоженным городом".

Президент Украины Владимир Зеленский заявляет, что в Мариуполе погибли десятки тысяч людей. Россияне хотят сделать его "показательно уничтоженным городом".

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал в своем выступлении перед парламентом Южной Кореи, который транслировался во время телемарафона.

"Наихудшая ситуация в Мариуполе... Мариуполь разрушен. Там десятки тысяч погибших. Но даже несмотря на это россияне не останавливают наступательную операцию. Они хотят сделать так, чтобы Мариуполь был показательно уничтоженным городом", - подчеркнул Зеленский.

Город заблокирован российскими оккупантами с 1 марта. Ситуация в Мариуполе ужасная, однако военные страны-агрессора продолжают сбрасывать на людей бомбы.

Ранее УНИАН уже сообщал, что Россия может применить фосфорные боеприпасы в Мариуполе. По данным британской разведки, битва за Мариуполь усиливается.

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