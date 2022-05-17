На кадрах видно, как украинские воины последовательно выходят из заблокированного комбината небольшими группами.

На заблокированном мариупольском заводе "Азовсталь" продолжается операция по спасению украинских воинов. Процесс сняли с дрона.

Видео появилось в сети.

На кадрах видно, как украинские защитники последовательно выходят из заблокированного завода небольшими группами. Некоторые военные несут, вероятно, раненых собратьев. На время эвакуации россияне прекратили огонь.

Эвакуация военных из "Азовстали": что стоит знать

Как сообщал УНИАН, 16 мая российские СМИ сообщили, что оккупанты договорились с украинскими защитниками с "Азовстали" об открытии коридора для раненых бойцов в направлении Новоазовска (территория "ДНР").

Впоследствии командир "Азова" Денис Прокопенко ("Редис") заявил, что "для сохранения жизней весь Мариупольский гарнизон выполняет утвержденное решение высшего военного командования и надеется на поддержку украинского народа".

Прокопенко также подчеркнул, что ни одно вооружение не будет работать без профессионально подготовленных военнослужащих, что делает их самым ценным элементом армии.

17 мая в Минобороны сообщили о начале операции по спасению заблокированных на территории комбината "Азовсталь" защитников Мариуполя.

По данным МОУ, 16 мая из "Азовстали" в медицинское учреждение в Новоазовске эвакуированы 53 тяжелораненых для оказания медицинской помощи.

Еще 211 человек через гуманитарный коридор были доставлены в Оленевку, для дальнейшего возвращения их домой будет осуществлена процедура обмена.

Вице-премьер Ирина Верещук заявила, что вчера было эвакуировано более полусотни раненых военных. Операция по спасению украинских военных с мариупольского завода "Азовсталь" продолжается.

В то же время в Госдуме РФ хотят запретить обмен военных полка "Азов", который держал оборону Мариуполя.

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