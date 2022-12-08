В оккупированном Мариуполе движение военного транспорта почти полностью парализовано, поделся советник главы города.

Во временно оккупированном Мариуполе почти полностью остановлено движение военной техники противника.

Причина остановки вражеского военного транспорта - гололед, об этом сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко в Telegram

По словам Андрющенко, одиночные топливозаправщики пытаются прорваться через ледяной город в направлении Запорожья.

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"Все остальное в состоянии коллапса. Пожалуй, за это стоит объявить благодарность коллаборантам в Мариуполе. Такую диверсию не смогли бы организовать ни cопротивление, ни HIMARS", - заявил советник мэра.

Ситуация в Мариуполе во время войны с РФ - что стоит знать

С начала марта Мариуполь находился в блокаде оккупантов. Враги активно обстреливали гражданскую инфраструктуру, в частности, разбомбили роддом и драматический театр, в котором находились мирные люди.

По сведениям украинских властей, противник почти полностью уничтожил город, погибли десятки тысяч человек.

После того, как украинские воины вышли с территории завода "Азовсталь", Мариуполь оказался под полной оккупацией.

Петр Андрющенко сообщал, что в Мариуполе серьезно возросло количество вражеских войск после того, как россияне покинули Херсон.

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