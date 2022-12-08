Во временно оккупированном Мариуполе почти полностью остановлено движение военной техники противника.
Причина остановки вражеского военного транспорта - гололед, об этом сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко в Telegram
По словам Андрющенко, одиночные топливозаправщики пытаются прорваться через ледяной город в направлении Запорожья.
"Все остальное в состоянии коллапса. Пожалуй, за это стоит объявить благодарность коллаборантам в Мариуполе. Такую диверсию не смогли бы организовать ни cопротивление, ни HIMARS", - заявил советник мэра.
Ситуация в Мариуполе во время войны с РФ - что стоит знать
С начала марта Мариуполь находился в блокаде оккупантов. Враги активно обстреливали гражданскую инфраструктуру, в частности, разбомбили роддом и драматический театр, в котором находились мирные люди.
По сведениям украинских властей, противник почти полностью уничтожил город, погибли десятки тысяч человек.
После того, как украинские воины вышли с территории завода "Азовсталь", Мариуполь оказался под полной оккупацией.
Петр Андрющенко сообщал, что в Мариуполе серьезно возросло количество вражеских войск после того, как россияне покинули Херсон.