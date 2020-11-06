Еще один шахтер травмировался.

В Кировоградской области на урановой шахте погиб работник.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

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Как отмечается, ЧП произошло на выработке на глубине более 600 метров вблизи поселка Смолино. Там мужчину придавило ковшом машины, которая грузит породу. Агрегат сломался, шахтер пытался починить механизм, но его раздавило на месте.

Сообщается, что еще один мужчина, который помогал с ремонтом, получил травмы.

Сейчас обстоятельства смертельного случая расследуют правоохранители.

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Автор: УНИАН