В Кировоградской области на урановой шахте погиб работник
В Кировоградской области на урановой шахте погиб работник.
Об этом говорится в сюжете ТСН.
Читайте такжеНа Сумщине "охотник за металлом" погиб от взрыва мины
Как отмечается, ЧП произошло на выработке на глубине более 600 метров вблизи поселка Смолино. Там мужчину придавило ковшом машины, которая грузит породу. Агрегат сломался, шахтер пытался починить механизм, но его раздавило на месте.
Сообщается, что еще один мужчина, который помогал с ремонтом, получил травмы.
Сейчас обстоятельства смертельного случая расследуют правоохранители.
Вас также могут заинтересовать другие новости:
- На Черниговщине прокурор совершил ДТП: погибли два человека (фото)
- На Полтавщине в ДТП погиб прокурор, его жена и малолетний ребенок
- Давление и подкупы: журналисты выясняли, как в Украине наказывают виновников резонансных ДТП - расследование (видео)
- В Киеве перевернулась груженая фура: тонны гороха высыпались на дорогу (видео)
- В Польше в ДТП погиб украинец
Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram