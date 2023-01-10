У подозреваемых изъяли пистолет с глушителем, гранаты и снимки жертвы, отметили правоохранители.

Под Киевом задержали двух выходцев из другой страны, которые готовились к убийству по заказу.

Подозреваемые задержаны в Ирпене, об этом сообщает Национальная полиция Украины. В сообщении говорится, что в начале декабря прошлого года сотрудники департамента стратегических расследований Нацполиции получили оперативную информацию о подготовке к совершению заказного убийства.

В полиции отмечают, что в ходе дальнейших мероприятий были установлены участники группировки - двое выходцев из другой страны.

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"Они специально арендовали автомобиль, который в дальнейшем планировали сжечь, чтобы "замести" следы преступления. Некоторое время вели наблюдение за "объектом" и местом его проживания. Также определились с датой "выхода на дело". Вечером 5 января планировали убить потерпевшего из заранее приобретенного огнестрельного оружия, когда тот вернется домой", - говорится в сообщении.

В полиции отмечают, что 5 января в Ирпене оперативники Нацполиции и прокуроры Офиса генерального прокурора при силовой поддержке спецназовцев Департамента стратегических расследований задержали двух фигурантов.

"У них изъяли пистолет с глушителем, гранаты и фотографию жертвы", - говорится в сообщении.

Задержанным сообщено подозрения по ч. 2 ст. 15, п. 12 ч. 2 ст. 115 Уголовного кодекса Украины и избрана меры пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога.

Правоохранители устанавливают заказчика и других участников, причастных к преступлению.

Преступность в Украине во время войны с РФ - что сообщалось

В начале марта советник министра внутренних дел Антон Геращенко сообщил, что уровень преступности в Украине снизился во время масштабных боевых действий почти до нуля.

Позже стало известно, что правоохранители фиксировали увеличение количества преступлений на освобожденных от россиян территориях.

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