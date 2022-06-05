Полицейские уже раскрыли по меньшей мере 4 тыс. из 10 тыс. зарегистрированных в условиях военного положения имущественных преступлений.

Правоохранители фиксируют увеличение количества преступлений на деоккупированных территориях.

Об этом первый заместитель министра внутренних дел Украины Евгений Енин сообщил в эфире информационного телемарафона.

"Мы наблюдаем определенный рост количества преступлений, которые фиксируют органы Национальной полиции. Это является определенным образом естественным процессом, поскольку люди возвращаются в свои дома, они видят следы определенных ограблений. Пока до конца не понятно, совершены ли эти преступления оккупантами, или в тот период, когда этих людей просто не было. Мы тщательно фиксируем все эти заявления и направляем наши усилия на как можно скорейшее раскрытие этих преступлений", - сказал Енин.

Кроме того, он добавил, что полицейские уже раскрыли по меньшей мере 4 тыс. из 10 тыс. зарегистрированных в условиях военного положения имущественных преступлений.

Как сообщал УНИАН, по состоянию на 3 июня в Украине было деоккупировано более 1 тыс. населенных пунктов.

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