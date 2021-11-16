Авто подозреваемого остановили в Софиевской Борщаговке.

Правоохранители задержали подозреваемого в стрельбе возле Киево-Святошинского суда. Его автомобиль остановили в Софиевской Борщаговке.

Об этом сообщает пресс-служба патрульной полиции Киевской области в Telegram-канале.

"Сегодня около 14 часов патрульные Киевщины получили ориентировку: водитель транспортного средства Audi устроил стрельбу в городе Киеве, на улице Мельниченко, и поехал в неизвестном направлении. Есть потерпевшие. В течение часа инспекторы села Чайки остановили подпадавший под ориентировку авто на улице Шалимова, что в Софиевской Борщаговке", - говорится в сообщении.

На место происшествия вызвали следственную группу для установления всех обстоятельств происшествия.

Отмечается, что в результате стрельбы пострадал 42-летний гражданин Грузии. В него попало четыре-пять пуль. Мужчина жив и находится в больнице.

Как ранее сообщал УНИАН, в Киеве возле здания Киево-Святошинского суда произошла стрельба.

Правоохранителям поступило сообщение о том, что на улице Мельниченко неизвестный из автомобиля выстрелил в мужчину. На место немедленно выехала "скорая", следственно-оперативные группы Главного и районного управлений полиции, а также ориентированы наряды патрульных полицейских для остановки транспортного средства и задержания правонарушителя.

Автор: Анастасия Горбачева