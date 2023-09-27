Чтобы скрыть следы преступления, фигурант положил тело в дорожную сумку и на автомобиле вывез в безлюдное место.

Через три года поисков в ходе оперативно-розыскных мероприятий работники полиции Киевской области установили личность, причастную к исчезновению женщины.

В полиции напомнили, что трагедия произошла осенью 2020 года. Тогда в полицию поступило сообщение об исчезновении 55-летней женщины, которая проживала в городе Вышгород. Тогда начались поиски, которые заняли три года.

Фигурантом оказался сожитель женщины. "В тот день, во время совместного распития алкогольных напитков, между ними возникла ссора, в результате которой мужчина руками нанес многочисленные удары по разным частям тела женщины, а затем задушил ее", - рассказали подробности в полиции.

"Чтобы скрыть следы преступления, фигурант связал тело погибшей проволокой, завернул в простыню, поместил в дорожную сумку и на своем автомобиле вывез в безлюдное место рядом с Киевским водохранилищем, где и закопал убитую, предварительно облив ее тело большим количеством растворителя", - говорится в сообщении.

Полицейские задержали 49-летнего злоумышленника и поместили в изолятор временного содержания.

По факту умышленного убийства следователи, по процессуальному руководству прокуратуры, сообщили фигуранту о подозрении по ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса. Суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей. Подозреваемому грозит до 15 лет лишения свободы.

Другие громкие убийства

26 сентября на Львовщине к пожизненному заключению и 15 годам тюрьмы осуждены двое мужчин за жестокое убийство правоохранителя. По данным следствия, убийство участкового инспектора полиции произошло в апреле 2015 года. Тогда двое мужчин распивали алкогольные напитки возле магазина, где были местные жители, среди которых и правоохранитель. Они напали на полицейского и убили его.

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