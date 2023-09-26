Пьяные мужчины жестоко расправились с полицейским, который вмешался в драку.

Во Львовской области к пожизненному заключению и 15 годам тюрьмы осуждены двое мужчин за жестокое убийство правоохранителя. Об этом сообщает Львовская областная прокуратура.

По данным следствия, убийство участкового инспектора полиции произошло в апреле 2015 года ночью в Радеховской районе. Тогда двое мужчин распивали алкогольные напитки возле магазина, где были местные жители, среди которых и правоохранитель.

Впоследствии между старшим из осужденных началась драка с одним из посетителей. Участковый вмешался в конфликт и пытался его прекратить. В ответ полицейский получил удары кулаками и трубой, от которых упал на землю и потерял сознание.

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"Тогда осужденный привязал потерпевшего за ногу цепью к конной подводе и вместе со своим сообщником тащил его по дорогам поселка. На полпути он приказал ему возвращаться домой, а сам за пределами поселка сбросил труп потерпевшего в канаву и скрылся с места происшествия", - говорится в сообщении.

Суд признал 61-летнего и 34-летнего мужчин виновными в умышленном убийстве правоохранителя. Им назначено наказание - пожизненное лишение свободы и 15 лет лишения свободы соответственно.

Убийство и изнасилование школьницы в Днепропетровской области

В начале сентября в Пятихатках Днепропетровской области убили и изнасиловали 16-летнюю девушку. Ее тело нашли в зарослях возле одного из домов.

Правоохранители задержали подозреваемого - 46-летнего ранее судимого местного жителя. Фигурант - отец 5-х детей. Самому младшему ребенку - 5 лет, а самый старший – сверстник убитой им девушки. После совершения преступления он пытался скрыться за границей у жены.

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