Патрульная полиция перекрыла дорожное движение с улицы Здолбуновской в направлении улицы Анны Ахматовой.

В субботу, 30 ноября, на левом берегу Киева произошла серьезная авария на трубопроводе. В результате аварии были подтоплены, в частности, парковочные площадки и проезжая часть проспекта.

Об этом сообщает Киевская городская государственная администрация (КГГА) в Telegram. "Специалисты "Киевводоканала" локализовали масштабную утечку, произошедшую на водопроводной сети. Перекрыто дорожное движение с ул. Здолбуновской в направлении ул. Анны Ахматовой", - говорится в сообщении.

Отмечается, что была частично подтоплена автостоянка на просп. Петра Григоренко, 18, парковочные площадки, расположенные рядом, а также проезжая часть проспекта.

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В КГГА отмечают, что на месте работают аварийные бригады "Киевводоканала" и других коммунальных служб:

"Специалисты дорожно-эксплуатационного управления Дарницкого района ликвидируют последствия подтопления".

Новости Киева сегодня в центре внимания - что сообщалось

27 ноября стало известно, что в Киеве должны разрешить движение легковых авто и городского пассажирского транспорта по Подольскому мосту. Так, с 1 декабря с Троещины и Воскресенки через Подольский мостовой переход будут курсировать автобусы двух новых маршрутов.

Ранее, 31 октября, на 8 участках автодорог Киева, где с 1 апреля была разрешена скорость 80 км/ч, была возвращена максимальная скорость движения в 50 км/ч.

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