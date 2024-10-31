Речь идет об отмене "летнего" режима, действовавшего с 1 апреля.

На 8 участках автодорог Киева, где с 1 апреля была разрешена скорость 80 км/ч, вернули максимальную скорость движения в 50 км/ч.

Как информируют в Киевской городской государственной администрации, специалисты Центра организации дорожного движения сейчас демонтируют 105 дорожных знаков ограничения скорости "80". Речь идет о таких участках автодорог:

Набережное шоссе (от Почтовой площади до Надднепрянского шоссе);

Надднепрянское шоссе;

Столичное шоссе (до ул. Академика Заболотного);

просп. Николая Бажана (от Южного мостового перехода до Харьковской площади);

просп. Романа Шухевича (от Северного моста до ул. Оноре де Бальзака);

просп. Степана Бандеры (от Оболонского проспекта до Северного моста);

ул. Набережно-Рыбальская (от Гаванского моста до ул. Электриков);

автодорога Р-69 (от ул. Озерной до границы Киева, за исключением участка возле светофорного объекта).

Скоростной режим в Киеве

Напомним, что еще в 2018 году Киевсовет утвердил перечень из 17 участков дорог, на которых может быть разрешена скорость движения до 80 км/ч в период с 1 апреля до 1 ноября.

Видео дня

Стоит отметить, что этот перечень ежегодно конкретизируется соответствующим актом комиссионного обследования улиц и дорог.

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