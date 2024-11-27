Отмечается, что новый маршрут включает также проезд по новому тоннелю.

В Киеве разрешат движение легковых авто и городского пассажирского транспорта по Подольскому мосту. Решение поддержал Совет обороны Киева.

Мэр Киева Виталий Кличко в Telegram отметил, что новый маршрут включает также проезд по новому тоннелю, который соединяет мост с улицей Петра Вершигоры в направлении проспекта Романа Шухевича и жилого массива "Троещина".

При этом он указал, что для большегрузного транспорта новый мост будет закрыт.

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"По мостовому переходу разрешено движение только спецтранспорта и автобуса маршрута №111. Работы по благоустройству и обустройству прилегающей территории, возле нового тоннеля, завершат до конца года. Не препятствуя движению транспорта", - подытожил мэр.

Подольско-Воскресенский мост - последние новости

24 ноября мэр Киева Виталий Кличко анонсировал открытие Подольско-Воскресенского моста.

Активные работы по возведению моста начались еще в 2003-м году и изначально ожидалось, что объект инфраструктуры будет сдан в эксплуатацию в 2008-м. Ранее Кличко заявлял о планах в конце 2020 года открыть автомобильную часть мостового перехода.

Проектная пропускная способность нового Подольско-Воскресенского мостового перехода составит 60 тысяч авто в сутки. На нем планировали обустроить шесть полос для автомобильного движения и два железнодорожных пути под будущее метро - на нижнем ярусе, проложат также трубопровод.

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