На вражеской взрывчатке подорвались 16-летний парень и 25-летний работник ГСЧС.

В среду, 5 апреля 2023 года, на Харьковщине произошло еще два случая подрыва людей на вражеских взрывоопасных предметах.

Как сообщил глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов, оба пострадавших были госпитализированы. Речь идет о подростке и работнике ГСЧС.

"К сожалению, есть еще 2 случая подрыва на вражеских взрывоопасных предметах. В с. Новоосиново Купянского района на неизвестном взрывном устройстве подорвался 16-летний парень. Госпитализирован в состоянии средней тяжести. В с. Новая Гусаровка на неизвестном взрывном устройстве подорвался 25-летний сотрудник ГСЧС. Госпитализирован со взрывными травмами", – говорится в сообщении.

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Синегубов отметил, что медики оказывают пострадавшим всю необходимую помощь.

Минная опасность в Украине

В Украине планируют создать Государственный центр гуманитарного разминирования, который будет участвовать в планировании мероприятий противоминной деятельности, обеспечит работу системы управления качеством разминирования и будет отвечать за сотрудничество с международными партнерами.

Всего из-за полномасштабного вторжения России взрывоопасными предметами потенциально загрязнена почти треть территории Украины – около 174 тыс. квадратных километров.

К сожалению, участились случаи подрыва людей на вражеских взрывчатках. 1 апреля на Харьковщине на собственном дворе на неизвестном взрывном устройстве подорвался мужчина.

Кроме того, 31 марта в Херсонской области трое энергетиков подорвались на российской мине, двое погибли сразу, один впоследствии скончался в больнице.

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