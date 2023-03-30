Органы системы МВД выполняют два типа разминирования - оперативное и гуманитарное.

Ввиду того, что 30% территории заминировано, в Украине будет создан Центр по организации гуманитарного разминирования.

Об этом сообщил заместитель министра внутренних дел Украины Богдан Драпятый в эфире общенационального телемарафона.

"Сегодня около 30% территории нашего государства загрязнено взрывоопасными предметами, а это 174 тысячи квадратных километров. Поэтому органы Министерства внутренних дел Украины - ГСЧС Украины, Национальная полиция, Национальная гвардия - приобщены к процессу разминирования наших территорий", - отметил заместитель министра.

Он проинформировал, что органы системы МВД выполняют два типа разминирования: оперативное и гуманитарное. Оперативное осуществляет Национальная полиция вместе с ГСЧС после деоккупации территорий, где необходимо как можно скорее восстановить жизнь соответствующего региона, деятельность объектов критической инфраструктуры, транспорта и экосистемы.

Гуманитарное разминирование - плановое. К этому процессу приобщены ГСЧС, Национальная полиция, Минобороны, а также частные неправительственные операторы по гуманитарному разминированию.

Украинцы гибнут и становятся калеками из-за российских мин

Напомним, что из-за полномасштабного вторжения россиян в Украину наше общество столкнулось с проблемой, которая будет отнимать жизнь украинцев еще много десятилетий, даже после того, как украинская нация выиграет войну с Россией. Речь идет о заминировании значительной части украинских территорий.

Сейчас особенно опасными зонами нашего государства являются именно те территории, где были или все еще присутствуют войска РФ. В частности, даже после деоккупации территорий Харьковской области фиксируются случаи гибели украинцев от мин.

Аналогичная ситуация и в Херсонской области - там недавно мужчине оторвало две ноги из-за мины. Трагедия произошла 26 марта - это уже был пятый печальный случай, связанный с опасными боеприпасами.

Вас также могут заинтересовать новости: