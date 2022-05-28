Задержанного уже арестовали на 60 суток без права внесения залога, отметили в Службе безопасности Украины.

Контрразведка спецслужбы на Харьковщине разоблачила и задержала гражданина Украины, который работал на представителей спецслужбы России.

Об этом сообщает пресс-центр УСБУ в Харьковской области.

Оперативники установили, что злоумышленник входил в состав пророссийской неофициальной казацкой организации.

Известно, что члены этой организации имеют активную антиукраинскую позицию и открыто поддерживают российскую агрессию против Украины.

"Предатель с помощью социальной сети "Телеграм" передавал данные о перемещениях и местах дислокации военных формирований Украины, а также общую информацию о взрывах на территории Харьковского региона своим единомышленникам из вышеуказанной организации и представителям спецслужб РФ", - говорится в сообщении.

Злоумышленник задержан в порядке ст. 208 УПК Украины, ему сообщено о подозрении по ч. 1 ст. 111 (Государственная измена). Сейчас ему избрана мера пресечения в виде содержания под стражей на 60 суток без права внесения залога.

Ранее стало известно, что в Житомирской области СБУ предотвратила проникновение российского агента в ряды боевого подразделения Вооруженных сил нашей страны.

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