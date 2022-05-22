На Житомирщине Служба безопасности Украины предотвратила проникновение российской агентуры в ряды боевого подразделения Вооруженных сил Украины.
Об этом сообщил спикер СБУ Артем Дехтяренко.
"На Житомирщине СБУ задержала российского агента, который хотел призваться в боевое подразделение ВСУ для разведывательно-подрывной деятельности в пользу оккупантов", - отметил он.
По данным СБУ, до этого предатель помогал захватчикам во время временной оккупации одного из населенных пунктов.
Кроме того, в Донецкой области задержан житель Краматорского района, который был завербован оккупантами для сбора разведданных о подразделениях ВСУ.
Ранее стало известно, в Днепре СБУ нейтрализовала группу "спящих агентов" Федеральной службы безопасности РФ. Злоумышленники занимались диверсионной и разведывательной деятельностью.