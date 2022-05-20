Распространена информация о минировании объектов социальной инфраструктуры и так называемых "государственных" заведений в ряде городов Приднестровья.

На Бессарабском направлении российские спецслужбы принимают меры по дестабилизации ситуации в регионе.

Об этом говорится в сообщении на странице Генерального штаба Вооруженных сил Украины в Facebook.

"На Бессарабском направлении российские спецслужбы принимают меры по дестабилизации ситуации в регионе. Снова распространена информация о минировании объектов социальной инфраструктуры и так называемых "государственных" заведений в городах Тирасполь, Бендеры, Дубоссары и Рыбница", - говорится в заметке.

Как сообщал УНИАН, 25 и 26 апреля произошли взрывы в здании "министерства госбезопасности ПМР" в Тирасполе, в воинской части в селе заборы, а также была взорвана башня радиотелецентра "Маяк".

В Главном управлении разведки Министерства обороны Украины эти взрывы назвали провокацией, организованной спецслужбами России. Также украинская разведка сообщала, что войска РФ намерены нанести ракетный удар по Приднестровью.

По данным ГУР, оккупанты пытаются создавать видимость угрозы нападения российских и пророссийских вооруженных формирований с территории Приднестровья.

Вас также могут заинтересовать новости: