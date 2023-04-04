Работники полиции устанавливают все обстоятельства происшествия.

В Харькове у мужчины в руках взорвалась граната, он погиб на месте. Трагический инцидент произошел во вторник, 4 апреля 2023 года.

Как сообщает полиция Харьковщины, около 19:00 правоохранители получили сообщение о том, что у реки по улице Владислава Зубенко неизвестный держит в руке предмет, похожий на гранату.

"По адресу срочно выехали работники патрульной полиции и следственно-оперативная группа... На месте происшествия правоохранители обнаружили мужчину с гранатой, которая через несколько минут взорвалась у него в руке", – говорится в сообщении.

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Отмечается, что от полученных телесных повреждений мужчина скончался. По данным полицейских, погибшим оказался 36-летний житель Донецкой области. Работники полиции устанавливают все обстоятельства происшествия.

Инциденты со взрывами гранат в Украине

31 марта во Львове взорвалась граната. В результате инцидента один человек погиб, еще один получил травмы. В полиции сообщили, что погибшим оказался 44-летний житель Чернигова, который был гостем в доме 52-летнего львовянина.

Похожий инцидент произошел 17 марта в Фастовском районе Киевщины. Там 21-летний парень принес домой гранату, которая впоследствии взорвалась. Ему разнесло левую руку.

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