Девочка поехала к подруге и через некоторое время перестала выходить на связь.

В Днепре из-за словесного конфликта мужчина многочисленными ударами ножа убил 11-летнюю девочку.

Как сообщает Офис генерального прокурора, вечером 29 января на одной из улиц Днепра во время словесного конфликта подозреваемый нанес многочисленные удары ножом в разные части тела 11-летней девочке. От полученных травм ребенок скончался. Мужчина задержан.

Отмечается, что убийство совершил местный житель. Ему сообщено о подозрении по факту умышленного убийства малолетнего ребенка. В суд подано ходатайство об избрании ему меры пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога.

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В полиции Днепропетровской области сообщили детали убийства.

По данным ведомства, 28 января девочка поехала к подруге. 30 января она перестала выходить на связь и мать ребенка обратилась в полицию. Правоохранители начали поиски пропавшей, опросили ее знакомых и друзей, проверили общественные места, однако установить место пребывания девочки не удалось. 31 января в ходе дальнейших поисков тело ребенка с ножевыми ранениями было обнаружено в канаве в Самарском районе города.

В результате выяснения всех обстоятельств преступления полицейские установили, что к совершению умышленного убийства причастен 23-летний мужчина. Он нанес ребенку многочисленные ножевые ранения и перетащил тело в канаву. У него изъято орудие преступления.

Подозреваемому грозит до 15 лет лишения свободы или пожизненное заключение.

Также полицейскими дополнительно начато уголовное производство относительно злостного неисполнения обязанностей по уходу за ребенком или за лицом, в отношении которого установлена опека или попечительство.

Убийство 16-летней девушки в Днепропетровской области

В сентябре прошлого года в городе Пятихатки Днепропетровской области произошло убийство 16-летней девушки. Ее тело с телесными повреждениями нашли в кустах.

По подозрению в убийстве и изнасиловании девушки был задержан 46-летний ранее судимый мужчина.

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