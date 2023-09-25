На причастность к преступлению проверили около 600 человек.

В Днепропетровской области задержали мужчину, которого подозревают в жестоком убийстве и изнасиловании 16-летней девочки в Пятихатках.

Как сообщают в полиции Днепропетровщины, преступление произошло еще 4 сентября, около полуночи. Мать девушки сообщила полицейским, что потеряла с ней связь. Около 2:53 тело девочки нашли в зарослях возле одного из домов, на нем были признаки изнасилования и насильственной смерти.

В ходе расследования полицейские опросили почти всех жителей, изучили записи камер видеонаблюдения, осмотрели более тысячи автомобилей и проверили на причастность к преступлению около 600 человек.

23 сентября они "вышли" на подозреваемого - 46-летнего ранее судимого местного жителя. Его задержали по результатам судмедэкспертиз.

На следующий день мужчине сообщили о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного п. 10 ч. 2 ст. 115 Уголовного кодекса Украины. Ему избрали меру пресечения в виде содержания под стражей.

Убийство ребенка на Днепропетровщине: что известно

Напомним, в начале сентября в полиции сообщили, что в городе в кустах обнаружили тело 16-летней девушки. Было начато расследование по п. 10 ч. 2 ст. 115 (Умышленное убийство сопряжено с изнасилованием или сексуальным насилием) Уголовного кодекса Украины.

Местные СМИ сообщали, что убитой оказалась школьница, которая училась в 11 классе. Она была единственным ребенком в семье.

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