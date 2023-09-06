Нападавшего ищут около 150 правоохранителей.

В городе Пятихатки Днепропетровской области полиция начала расследование по факту убийства 16-летней девушки.

Как сообщили в отделе коммуникации полиции области, тело несовершеннолетней с телесными повреждениями выявили в кустах 5 сентября около 03:00.

К поискам нападавшего привлечены около 150 правоохранителей.

Видео дня

"Полиция отрабатывает камеры видеонаблюдения, устанавливаются вероятные свидетели и очевидцы преступления. Назначен ряд экспертиз и других следственных действий", - говорится в сообщении.

По данному факту открыто производство по п. 10 ч. 2 ст. 115 (умышленное убийство сопряженое с изнасилованием или сексуальным насилием) Уголовного кодекса Украины.

По информации "Днепр Оперативный", убитой оказалась 11-классница Лиза. Она была единственной дочерью у родителей.

"Ее знакомые говорят, что она была чуткой, воспитанной и вела себя прилично. В ее поведении и одежде не было никаких намеков, которые могли бы спровоцировать насилие. Горе, которое пришло в семью, всколыхнуло весь город Пятихатки", - отмечают в соцсетях.

Убийство 9-летней девочки в Ивано-Франковской области

В июне в Косовском районе Ивано-Франковской области изнасиловали и убили 9-летнюю девочку. По подозрению в убийстве задержали ее дядю, который сознался в содеянном.

Как выяснили следователи, подозреваемый является двоюродным братом отца убитого ребенка. Он приехал к семейству в гости. Когда девочка пошла к сестре, мужчина двинулся за ней. Он предложил сократить дорогу и так заманил ее в чащу. Там он изнасиловал и задушил ребенка.

Вас также могут заинтересовать новости: