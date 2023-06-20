Процессуальное руководство по делу осуществляет Ивано-Франковская областная прокуратура.

Подозреваемого в изнасиловании и убийстве 9-летней девочки на Прикарпатье взяли под стражу без права внесения залога.

Об этом сообщила Национальная полиция Украины, ссылаясь на сегодняшнее решение Ивано-Франковского городского суда относительно меры пресечения подозреваемому.

Как отмечается, задержанному сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного п. п. 2, 10 ч. 2 ст. 115 (Умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины.

Санкция статьи предусматривает наказание - к пожизненному лишению свободы.

Изнасилование в Ивано-Франковской области - детали

Вчера стало известно, что в Косовском районе Ивано-Франковской области нашли тело 9 летней девочки, которую 18 июня было объявлено в розыск. Ребенок 18 июня около 15:00 часов вышел из дома и не вернулся.

Полицейские начали поиски ребенка и около 21:30 того же дня обнаружили его тело с признаками насильственной смерти в зарослях на территории поселка Куты. Одежда девочки была неподалеку.

Речь шла о Веронике Богданюк, 2013 года рождения. Местное издание "ПИК" сообщило, что причиной смерти могло стать удушение.

Впоследствии правоохранители сообщили, что за подозрением в совершении убийства ребенка задержали ее дядю.

Как выяснили следователи, подозреваемый в убийстве и изнасиловании – двоюродный брат отца ребенка – приехал к нему в гости. Вскоре ребенок пошел к сестре, а муж двинулся за ней. Он предложил сократить дорогу и так заманил ее в чащу. Там он изнасиловал и задушил девочку. В содеянном родственник девочки признался.