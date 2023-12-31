Злоумышленника задержали, ему грозит до семи лет лишения свободы.

В городе Обухов (находится под Киевом) в подъезде одного из жилых домов 15-летний парень во время конфликта, в котором принимали участие знакомые, вытащил из кармана гранату, швырнул ее и скрылся. В результате взрыва пострадал сам подрывник и 16-летний участник конфликта. Подъезд дома получил повреждения.

Правоохранители узнали про взрыв гранаты 29 декабря около 23 часов, в Обуховском районе была срочно введена полицейская спецоперация, идет речь на странице полиции Киевской области в Facebook.

"К поискам парня были оперативно привлечены подразделения полиции Киевщины, в том числе личный состав Обуховского управления полиции. По результатам проведенного комплекса розыскных мероприятий полицейские установили местонахождение злоумышленника", - отмечается в сообщении.

Видео дня

Подозреваемого задержали. Начато производство по ч. 4 ст. 296 Уголовного кодекса Украины (хулиганство, с применением предмета, специально приспособленного или заранее заготовленного для нанесения телесных повреждений). Злоумышленнику грозит лишение свободы на срок от трех до семи лет.

Интересные новости Украины - сегодня это стоит прочитать

15 декабря депутат от партии "Слуга народа" Сергей Батрин во время сессии взорвал гранаты в здании Керецковского сельского совета Закарпатской области. Сначала сообщалось, что есть много пострадавших, в том числе ранения получил и сам подрывник. Одному из пострадавших ампутировали конечность.

Позже депутат очнулся в больнице, ему сообщили о подозрении по ч. 2 ст. 258 Уголовного кодекса (террористический акт). Позже суд избрал ему меру пресечения - содержание под стражей без возможности внесения залога.

Вас также могут заинтересовать новости: