Согласно материалам дела, подозреваемый пытался повлиять на принятие решений руководства и других депутатов, однако не достиг желаемого.

В Ужгородском горрайонном суде 17-го декабря избрали меру пресечения депутату, который взорвал гранаты на сессии Керецьковского сельского совета: содержание под стражей без возможности внесения залога. Об этом сообщается на Facebook-странице суда.

"Подозреваемый, при неустановленных досудебным расследованием обстоятельствах, приобрел 3 взрывных устройства, похожие на гранаты. В дальнейшем, мужчина, вместе с другими депутатами прибыл на заседание 24 сессии керецковского сельского совета VIII созыва. Находясь на указанном заседании, подозреваемый пытался повлиять на принятие решений руководства и других депутатов, однако не достиг желаемого. После указанного, ненадолго оставив помещение проведения сессии подозреваемый, вернувшись в сессионный зал, достал из карманов куртки три взрывных устройства и бросил на пол. В результате взрывов телесные повреждения различной степени тяжести получили 23 человека, присутствующие в сессионном зале", - проинформировали в суде.

На суде сторона обвинения сообщила, что один из пострадавших от полученных травм скончался, и ходатайствовала об избрании в отношении подозреваемого меру пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога. Сторона защиты и подозреваемый против удовлетворения ходатайства прокурора не возразили.

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Взрыв гранаты в сельсовете на Закарпатье - детали

15 декабря в здании керецковского сельского совета Закарпатской области прогремели взрывы-местные депутат от партии "Слуга народа" Сергей Батрин бросил на заседании сессии три гранаты.

Следователи квалифицируют подрыв трех боевых гранат во время заседания керецьковского сельского совета на Закарпатье как террористический акт, который привел к тяжелым последствиям. Депутат, бросавший гранаты очнулся и получил подозрение.

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