Одному человеку, пострадавшему в результате взрыва гранат, ампутировали конечность.

Двое пострадавших в результате взрывов нескольких гранат на сессии Керецковского сельского совета Закарпатской области, которые бросил депутат Сергей Батрин, находятся в критическом состоянии.

Об этом сообщил и.о. директора Свалявской городской больницы Закарпатской области Александр Физер в сюжете, который транслировался в эфире телемарафона. Он отметил, что один из пострадавших перенаправлен на лечение в Мукачево. "В больнице находится 20 пациентов. Шесть из них в тяжелом состоянии, двое - в критическом", - подчеркнул Физер. По его словам, проведен ряд обследований, операций, и врачи делают все возможное, чтобы больные выздоровели.

"Травмы разные - от повреждения внутренних органов до повреждения конечностей. Из шести конечностей, которые были под угрозой, пять спасли, а одну пришлось отнять", - подчеркнул он.

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Депутат взорвал гранату на Закарпатье - что уже сообщалось

Как сообщал УНИАН, 15 декабря в здании Керецковского сельского совета Закарпатской области в результате подрыва нескольких гранат местным депутатом от партии "Слуга народа" Сергеем Батрином ранены 26 человек. Это произошло во время заседании сессии сельсовета, где рассматривался проект бюджета на 2024 год.

В СМИ отмечали, что у депутата было противостояние с сельским головой, которого якобы ранее поймали на взятке, а на сессии обговаривалось, в частности, выделение сельскому голове надбавки в 50% и ежемесячной премии в 100% от оклада.

Правоохранители начали расследование инцидента по двум статьям Уголовного кодекса Украины - незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами и террористический акт.

Глава Закарпатской ОВА Виктор Микита вчера навестил травмированных в Свалявской районной больнице. Он отметил, что большинство ранений у пострадавших - средней степени тяжести, которые не угрожают их жизни.

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